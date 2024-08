Macron e Meloni tregua Olimpica a Versailles Riparte il dialogo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 3 agosto 2024) In uno scenario decisamente informale, il presidente francese Emmanuele la premier italiana Giorgiahanno finalmente ripreso il, dopo mesi di tensioni. L'incontro, avvenuto a margine delle competizioni di equitazione dei Giochi Olimpici presso la Reggia di, è stato caratterizzato da un'atmosfera cordiale e rilassata. Accolti in una saletta allestita nel parco, con divanetti e vetrate,hanno mostrato un'insolita informalità, tra abbracci e sorrisi, quasi a suggellare una sorta di "".Incontro attesoL'incontro è avvenuto senza il fasto delle cerimonie di palazzo, ma con una semplicità che ha favorito un clima disteso., vestito in stile casual con camicia e cravatta, ha accoltocalorosamente. Entrambi hanno riso e chiacchierato appoggiati ai cuscini di un sofà, mostrando un'inusuale complicità.