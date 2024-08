La serie nera del 2024 In bici moto e a piedi | In sette mesi 17 vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Il giovedì nero delle strade milanesi, funestato da tre morti in quattro ore tra via Boccaccio e via Aleardi, ha fatto salire a 17 il numero complessivo didel. La drammaticaè iniziata nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, quando il ciclista trentanne Ivano Calzighetti è stato investito e ucciso da una Peugeot 208 all’incrocio tra viale Umbria e via Pistrucci. Un mese dopo, il 13 febbraio, è toccato a un ottantaduenne con problemi di deambulazione: il triciclo a trazione elettrica che usava per spostarsi in zona Baggio è stato travolto da un Suv in via Bagarotti; l’anziano è morto dopo 5 giorni di agonia.