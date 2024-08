La città piange Grillenzoni Addio all’ex capitano della Nazionale di Volley

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Si è spento ieri, all’età di 82 anni (ne avrebbe compiuti 83 il 27 agosto) Mauro(nella foto delle figurine Panini), una delle colonne portanti delmodenese, giàdi, simboloMinelli a cavallo tra fine degli anni Cinquanta e inizio degli anni Sessanta, bandiera di unadi certo non forte come quella di oggi ma pionierapallavolo che meno di trent’anni dopo fece innamorare tutti, da Modena per espandersi in tutta Italia e non solo. Conosciuto da tutti all’internogrande famigliapallavolo modenese, ‘Grillo’ era una ragazzo capace di bruciare le tappe: a soli 15 anni già titolare in serie C, a 16 già in prima squadra alla Minelli Modena che aveva appena vinto tre scudetti consecutivi tra 1953, 1955 e 1955.