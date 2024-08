Juventus e Fiorentina legate da 200 milioni | rancori e affari una strana verità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) La palpabile rivalità sportiva tranon ha mai ostacolato glitra i due club, alcuni addirittura clamorosi, come quello che portò Roberto Baggio a vestire il bianconero nel lontano 1990. A dimostrazione del fatto che anche nel calcio, tutto può essere messo da parte in nome degli interessi personali e del dio danaro. Le vicende degli ultimi anni raccontano che quando lapresenta un talento al nostro calcio, poi arriva lae lo fa proprio a suon didi euro. Una storia che potrebbe ripetersi nuovamente se le voci di mercato che riguardano Nico Gonzalez (26) dovessero trasformarsi in una trattativa concreta.