Italia prima nell' altro medagliere | la classifica dei legni l' altra faccia di Parigi 2024

(Di sabato 3 agosto 2024) Siamo primi neldei quarti posti, delle medaglie di legno, dei primi tra gli ultimi. Ne contiamo dodici, nessuno come noi. Anziché rattristarci per codesto risultato, dovremmo essere fieri perché essere quarti più o meno ovunque a una Olimpiade vuol dire una sola cosa: sappiamo fare più o meno tutto. Siamo competitivi in una quantità di sport superiore alle altre nazioni nostre pari per dimensione e bacino umano. Mentre scriviamo siamo a 12 quarti posti, 8 quinti posti e 3 sesti posti, per un totale di 23 piazzamenti a ridosso delle medaglie, ampiamente davanti alla Gran Bretagna, alla Cina e a tutte le altre. Conta più poter vincere una medaglia che vincerla perché se hai possibilità vuol dire che il movimento che hai creato è sano.