Israele colpisce ancora in Cisgiordania | i dettagli sulla morte di un leader di Hamas

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 3 agosto 2024)in: idi undiPare che le scintille non vogliano smettere di scoccare nel Medio Oriente. Le ultime mosse degli scacchisti internazionali stanno tenendo tutti con il fiato sospeso. Sembrerebbe che il Medio Oriente non ci dia tregua, con nuove operazioni militari che fanno salire la tensione. È una di quelle notizie che richiede di incrociare più fonti per non cascare in facili conclusioni. Anche se spesso ci sfuggono i, capire quello che succede lì è fondamentale. Ultimamente, è laa far parlare di sé, in seguito a un'operazione militare israeliana che ha portato alladi Haythem Balidi, un pezzo grosso di. La notizia è stata confermata sia dagli israeliani sia da