Investito alla guida del suo monopattino | paura per un ragazzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDisavventura per unche, in tarda mattinata, è statoda un’auto condotta da un uomo, mentre era intento ad attraversare la strada che costeggia il campo di rugby. Il giovane, col suo, è stato preso in pieno dmacchina che si stava immettendo sulla strada principale. Per fortuna nessuna conseguenza per il giovane, presente sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e gli operatori sanitari per controllare le condizioni del. L'articolodel suoper unproviene da Anteprima24.it.