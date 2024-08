I Trulli di Alberobello perché hanno il tetto a cono e a cosa servivano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 3 agosto 2024) Ci sono luoghi in Italia che sono “mozzafiato” per definizione, e di certorientra tra questi. Un posto più unico che raro, dal momento in cui qui si trovano i famosi: siamo nel territorio della Valle d’Itria, e queste testimonianze di edilizia che sono state realizzate in pietra a secco e lastre sono giunte sino a noi. Ed è una vera fortuna: tra misticismo, leggende, misteri e credenze popolari, vi spieghiamodipresentano ile ain passato.sono idiLa loro forma? Indubbiamente fiabesca, dobbiamo dirlo. Oggi idisono Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, e la loro forma può sembrare “magica”, ma di fattouna storia affascinante. Sono più di 1000 iche possiamo ammirare in questo lembo di terra bucolico.