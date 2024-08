È arrivato così Fedez ricoverato nella notte le notizie dall’ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2024), il malore e il nuovo ricovero d’urgenza in ospedale. Il rapper e era atteso in un noto locale di Gallipoli per un evento che è stato poi annullato. “Torna preso Fede” hanno scritto gli organizzatori della serata sullo schermo della discoteca, appena appreso del forfait dovuto a motivi di salute. Forfait anticipato da alcune indiscrezioni e poi confermato dal suo staff. Stando a quello che ha rivelato il team tra le Storie Instagram dell’ex marito di Chiara Ferragni,si è sentito male in aeroporto e per questo motivo non ha potuto presentarsi alla serata pugliese: “Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati”. Leggi anche: “È stato mandato via”.