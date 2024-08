Bimbe accoltellate a morte | disordini in tutta la Gran Bretagna L’ultradestra sfida il governo Starmer moschee nel mirino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Liverpool, 3 agosto 2024 – Scontri tra manifestanti di estrema destra e la polizia in diversi raduni in, innescati dall'uccisione di tre bambine a Southport. Slogan anti-immigrazione e anti-musulmani sono stati urlati, in particolare a Liverpool dove i manifestanti hanno lanciato sedie, mattoni e petardi contro la polizia, secondo un fotografo dell'Afp sul posto, mentre i media locali hanno riferito di violenze a Manchester (nord) o ancora a Belfast, nell'Irlanda del Nord. epa11520854 A protester argues with a Police Liaison Officer during a demonstration at the Abdullah Quilliam Mosque in Liverpool, Britain, 02 August 2024. People gathered at the Liverpool mosque, which was the first in England, in response to the threat of far-right violence in the wake of the fatal Southport knife attack.