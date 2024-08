Barbe olimpiche

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 agosto 2024) La barba, proibita agli atleti nell’antica Grecia, culla delle Olimpiadi, affinché non potessero essere afferrati e rallentati dagli avversari, oggi è invece protagonista tra i rappresentanti delle diverse discipline, spesso, anzi, scelta come segno distintivo generatore di tendenze. Basti pensare all’originale look sfoggiato da Gianmarco Tamberi, con la sua barba a metà. E mentre gli atleti italiani continuano a collezionare successi, ecco i vincitori della medaglia d’oro del grooming. La barba corta e definita di Marcell Jacobs (Getty Images) Il look del velocista, noto per le sue straordinarie prestazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è caratterizzato da una barba corta e ben curata, che conferisce un aspetto pulito e sofisticato e che ben si adatta alla sua fisionomia, contribuendo alla sua riconoscibilità e al suo fascino.