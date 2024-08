Atalanta domani amichevole contro il Parma | ecco Ederson e Zaniolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Bergamo, 3 agosto 2024 – Secondaufficialepomeriggio per l’, impegnata alle 18 al Tardiniil neopromossocon diretta televisiva su Sportitalia. Test interessante per la squadra di Gasperini a distanza di otto giorni dalla prima uscita internazionale una settimana fa in Olanda, con il convincente 2-2 conquistato in casa dell’AZ 67 Alkmaar. Rispetto al debutto olandese Gasp avrà in più, entrambi aggregati al gruppo da martedì e probabili protagonisti nella ripresa. In stand by l’utilizzo di Djimsiti, ancora in attesa di sviluppi sulla trattativa per la sua possibile cessione ai qatarioti dell’Al Rayyan. Verso la Supercoppa Dovrebbero partire dall’inizio i probabili titolari che giocheranno tra undici giorni a Varsavia nella finale di Supercoppa Europeail Real Madrid.