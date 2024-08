Ambulanza sotto l’aereo Fedez ricoverato d’urgenza | Correte!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024)è statomentre si trovava in Puglia, dove avrebbe dovuto esibirsi a Gallipoli. La notizia è stata comunicata dal suo staff attraverso un post sul profilo Instagram del cantante. Nella nota si legge: “Purtroppo, durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”. Poche ore prima, nel pomeriggio di venerdì,aveva postato delle stories dalla Sardegna, dove si trova in vacanza, mentre faceva il bagno al mare. L’ultima immagine lo mostrava proprio di spalle mentre saliva su un jet privato diretto a Gallipoli, dove ieri doveva esibirsi.