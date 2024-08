Allarme difesa per il Bologna | il Bochum vince 4-0 in amichevole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Si chiude con un pesante ko il ritiro di Valles per il. La squadra dinzo Italiano ha perso 4-0 contro il, formazione della Bundesliga tedesca, all’interno di un triangolare che ha visto coinvolto anche il Sudtirol, formazione di serie B. La partita era iniziata malissimo per Orsolini e compagni, già sotto di 2 reti dopo 8 minuti. Sissoko apre le marcature, poi c’è il raddoppio di Broschinski che al 49? sfrutta un errore dellae firma il 3-0. Al 55? De Wit chiude i conti. Nella seconda partita del triangolare, esordio con gol per il centrale Erlic, arrivato dal Sassuolo, da azione d’angolo. Ed è proprio la sua rete al 15? a decidere un match chiuso sull’1-0. La squadra godrà ora di due giorni liberi, la ripresa dei lavori è prevista per martedì con una seduta di allenamento alle 17,30 sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.