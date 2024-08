Vela | Botin le Chever-Trittel trionfano nella 49er alle Olimpiadi Beffati Dickson-Waddilove

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Era nell’aria. Dopo averci già provato due volte salvo essere interrotti dalla mancanza di ventogiornata di ieri, il binomio iberico formato da Diegolee Florianha vinto ledi Parigi 2024 di, classe, trionfando sull’acqua della Marina di Roucas-Blanc in Marsiglia. Un risultato molto importante per l’equipaggio spagnolo, riuscito a imporsi con personalità ancheMedal Race, chiudendo i conti con 70 punti netti distanziando gli australiani Isac McHardie-William McKenzie che, con la terza moneta arpionata nell’ultima regata, hanno totalizzato 82 punti precedendo gli statunitensi Ian Barrows-Hans Henken, bronzo con 88 beffando i quotati irlandesi Robert-Sean, i quali hanno pagato una Medal Race incolore, terminata in nona posizione e che ha concesso loro di accumulare solo 91 punti.