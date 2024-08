TS – La possibile formazione della Juve di Thiago Motta | c’è una grande sorpresa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2024-08-01 22:00:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: L’attacco Weah Lo statunitense rappresenta, ad oggi una delle frecce per il tridente offensivo alle spallepunta centrale. Ma sono diverse le alternative a Weah cercate dallasul mercato. Si stanno adocchiando profili capaci di poter fare la differenza anche in zona gol, sia in campionato che in Europa. Tra questi c’è ovviamente Adeyemi del Borussia Dortmund: colloqui aperti con l’entourage del calciatore, non ancora con i gialloneri. Obiettivo primario ottenere l’accordo con il giocatore per poi fare i conti con il club (che chiederebbe circa 50 milioni).