Trentenne muore dopo un’operazione per asportare un polipo | cinque medici indagati a Brescia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Doveva esseredi routine, che in genere non ha complicanze, ma è stata fatale per un 30enne. Oradella clinica Poliambulanza disono statiper omicidio colposo. L’indagine riguarda la morte di Andrea Faustini originario di Lograto, nella Bassana. Secondo quanto riportato dal Giornale diil giovane si era sottoposto ad un intervento chirurgico per l’asportazione di unin endoscopia il 17 luglio in Poliambulanza ed è morto domenica 28 luglioche erano immediatamente sorte delle complicazioni. A seguito del primo intervento era stato nuovamente operato d’urgenza e poi trasferito nel reparto di Terapia intensiva. La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita la prossima settimana. Le indagini sono coordinate dalla pm Claudia Passalacqua.