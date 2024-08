Trap | M Night Shyamalan rivela il motivo per cui l’assassino viene rivelato nel trailer

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024): M.ilper cuito nelM.arriva nelle sale il prossimo fine settimana con il suo ultimo thriller claustrofobico:. Invece di inpolare il pubblico in un rifugio nella foresta come Bussano alla porta o in uno zoo sotterraneo come in Split, stavolta il regista gioca con l’ambientazione affollata di una sala da concerto.segue Cooper (Josh Hartnett), un padre che porta la figlia adolescente Riley (Ariel Donoghue) a un concerto della pop star immaginaria Lady Raven (Saleka). Cometo nei, l’intero concerto è in realtà un’operazione di stangata per catturare Cooper, che in realtà è un serial killer noto come “Il Macellaio”. A differenza della maggior parte dei thriller con assassini, il pubblico entra dunque insapendo fin dall’inizio chi è