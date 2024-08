Terremoto in Campania | scossa di magnitudo 2 5

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il 2 agosto 2024 unadidi2.5 ha colpito la località di Arpaia, in provincia di Benevento,. Non sono stati segnalati danni a persone o edifici, ma l’evento ha generato apprensione tra la popolazione locale., cosa è successo Il 2 agosto 2024, alle prime luci dell’alba, unadidi2.5 è stata registrata ad Arpaia, un piccolo comune in provincia di Benevento,. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato che l’epicentro si trovava a una profondità di 10 chilometri. I residenti hanno avvertito distintamente la, che ha causato momenti di panico, soprattutto tra le persone che vivevano nei piani alti degli edifici. Tuttavia, secondo le prime verifiche effettuate dalla Protezione Civile, non sono emersi danni significativi né ci sono state persone ferite.