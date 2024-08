Tennis le Olimpiadi di Parigi 2024 assegnano punti per le classifiche Atp e Wta?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lorenzo Musetti fa sognare l’Italia e proverà a regalare una medaglia alazzurro alleper la prima volta, a 100 anni di distanza dal bronzo di Uberto de Morpurgo. L’azzurro scenderà in campo nella semifinale dicontro Djokovic nella serata di venerdì 2 agosto, ma la domanda è: il torneo di singolare assegna deivalidi per la classifica Atp. La risposta è no. L’esperimento valevole per il ranking è durato solamente tre edizioni: Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012, con l’obiettivo di attrarre più big possibili con la posta in palio di 750per lemaschili e 685 per quelle femminili. Da Rio 2016 si è tornati al passato, con l’esperienza a cinque cerchi valevole solo per la gloria di una medaglia e un risultato sportivo che esula dai vari Slam e Masters 1000.