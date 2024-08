Strage di Bologna 44 anni fa la bomba alla stazione Mattarella | Strategia neofascista

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Ottantacinque morti, duecento feriti. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 unaesplode nella sala d’aspetto della seconda classe delladi. Sono passati 44dall’atto terroristico più grave dfine della Seconda guerra mondiale in Italia. “non dimentica”, la scritta che campeggia da ieri sul grande striscione esposto, oltre che a Palazzo d’Accursio, anche su una delle Torri della Regione Emilia-Romagna in attesa delle celebrazioni di oggi. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione dei familiari con Cantierein collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione. Gli striscioni rientrano all’interno delle attività organizzate da Cantieredal 2020 per coltivare la cultura della memoria.