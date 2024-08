Risarcimenti alluvione il rebus | Tecnici difficili da trovare e poca fiducia nell’esito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Forlì, 2 agosto 2024 – “Sul versante deiai privati, sono state archiviate più di 90 pratiche. Oltre 200 richieste, inoltre, sono in dirittura d’arrivo”. Questi i numeri che il vicesindaco Vincenzo Bongiorno ha comunicato mercoledì nel corso di un incontro con il commissario alla ricostruzione Figliuolo. Cifre che stonano, se si pensa alle migliaia di famiglie che hanno subìto i danni dell’. “So che tanti miei concittadini dei Romiti – spiega il coordinatore del quartiere Stefano Valmori – si stanno dando da fare con Sfinge e, con l’aiuto dei, hanno presentato domanda. Altri, invece, non hanno ancora completato i lavori, oppure non li hanno nemmeno potuti cominciare e quindi stanno attendendo e continuano a tenere le pratiche aperte in attesa di avere le idee più chiare.