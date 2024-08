Pompei nuove scoperte archeologiche | oggi la presentazione alla stampa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Saranno presentate questa mattinale eccezionaliemerse dagli scavi di via Fucci a, nell’ambito dei lavori di ammodernamento della Circumvesuviana. L’appuntamento, alle 10 alle spalle della stazione ferroviaria diSantuario, vedrà la partecipazione del soprintendente ABAP per l’area metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo, del presidente Eav, Umberto De Gregorio e del sindaco di, Carmine Lo Sapio. In particolare, durante gli scavi sono stati rinvenuti campi arati perfettamente conservati e una necropoli preromana con 35 sepolture, databili tra il III e il I sec. a.C. Questi ritrovamenti offrono nuovi dati sul paesaggio antico die testimoniano l’importanza del lavoro sinergico tra la Soprintendenza, il Comune e l’Eav. L'articololaproviene da Ildenaro.it.