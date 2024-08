Pokémon Mystery Dungeon si unisce ai giochi online per GBA Nintendo Switch la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team del 2006 sarà presto disponibile per la Game Boy Advance Library, offrendo ai fan la possibilità di rivivere questa classica avventura roguelike. Quando esce Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team? L'uscita di Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team è prevista per il 9 agosto 2024, disponibile per tutti i giocatori con l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Rilasciato originariamente nel 2006, Red Rescue Team era la versione per Game Boy Advance del primo titolo Pokémon Mystery Dungeon. Contemporaneamente, una versione per Nintendo DS, intitolata Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team, è stata rilasciata.