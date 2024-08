Olimpiadi la campionessa collassa dopo la gara | portata via in barella

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 agosto 2024) Momenti di apprensione alledi Parigi 2024 per le condizioni di Tamara Potocka: la nuotatrice slovacca di 21 anni è improvvisamentetaaver gareggiato nei 200 metri misti femminili. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno portato via la ragazza insotto gli occhi atterriti del pubblico dei Giochi. () Leggi anche: Terremoto in Italia di magnitudo 5.0: panico e paura Leggi anche: Meteo di Ferragosto, persiste il caldo ma c’è un cambiamento in vista, il malore di Tamara PotockalaIl dramma è accaduto oggi, venerdì 2 agosto, durante i Giochi Olimpici che si tengono nella capitale francese. All’interno della La Défense Arena,lain cui la nuotatrice Tamara Potocka si è classificata settima, i presenti hanno vissuto attimi di grande preoccupazione.