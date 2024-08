Olimpiadi ex oro nella boxe femminile | Khelif-Carini? Perchè è stato ingiusto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) La vincitrice di due medaglie d’oroNicola Adams si è espressadisputa di genere sullaolimpica, affermando che sarebbe “e pericoloso” per le persone che hanno superato la pubertà maschile combattere contro le donne. La pugile italiana Angelaha abbandonato il suo incontro contro l’algerina Imanedopo 46 secondi giovedì, affermando di “non aver mai sentito un pugno come questo“. Lo si apprende dall’Adnkronos.era una delle due pugili, insieme a Lin Yu-ting di Taiwan/Taipei cinese, presenti ai Giochi di Parigi dopo essere state squalificate dai Campionati del mondo lo scorso anno dall’International Boxing Association (IBA) per non aver soddisfatto i criteri di ammissibilità di genere.