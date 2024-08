Matteo Di Maio muore una settimana dopo il malore in piscina Il padre | Sei stato un figlio al top

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) San Donato Milanese (Milano) – Un ricovero di unain terapia intensiva, con prognosi riservata, e poi purtroppo il tragico epilogo. Non ce l’ha fattaDi, il giovane di 30 anni che lo scorso 24 luglio erasoccorso in acqua, allacomunale di via Parri,aver presumibilmente accusato uned essereestratto esanime dalla vasca degli scivoli. Il giovane è deceduto nella mattinata di mercoledì 31 luglio, al Policlinico San Donato, dov’eraricoverato in codice rosso e dove gli sforzi dei medici non sono purtroppo valsi a salvargli la vita. Ricoverato in terapia intensiva, non ha mai ripreso conoscenza. Ad annunciare la triste notizia ilAlessandro Di, che su Facebook ha scritto: “Seiunal top”.