Malamovida a Ravenna più controlli | Forze dell’ordine unite e rinforzi in riviera nelle ore serali e notturne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Aumenteranno isu tutto il litoralete, soprattutto in occasione del ponte di Ferragosto. La decisione è stata presa ieri in occasione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica riunito dal prefetto Castrese De Rosa. Prima dell’inizio il prefetto, insieme al comandante dei carabinieri Andrea Lachi, ha ricevuto Riccardo, papà del ragazzo di Bologna che nella notte del 29 luglio scorso è stato aggredito a Milano Marittima. “Sono episodi deprecabili – ha dichiarato il prefetto – e al padre del giovane, che ha chiesto di incontrarci, abbiamo assicurato il massimo sforzo per individuare i responsabili affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi.