LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Bastianini precede Bagnaia poi Vinales e Martin

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32torna in azione ma procede su tempi alti, come. 16.30 Miller sembra in palla a Silverstone e si porta al terzo posto a 183 millesimi da. Aleix Espargarò inizia a fare sul serio ed è sesto a 501 millesimi. 16.28 Marc Marquez chiude il suo giro in 1:59.631 sesto a 605 millesimi da. 16.26 Esce dai box anche Morbidelli, mentre Marc Marquez inizia a spingere e segna il record nel T1 per 2 millesimi 16.24si rilancia. Di nuovo record nel T1 per 70 millesimi, quindi chiude in 1:59.240 ed è terzo a 214 millesimi. 16.22 Ora èa tornare a spingere. Lo spagnolo piazza il record nel T1 con 32 millesimi di vantaggio, quindi lascia 2 decimi nel T2 e non migliora. 16.20spinge e fa segnare il record nel T1 con 87 millesimi su