Le destinazioni estive per sfuggire alla calca e conoscere lo Stivale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Chi fosse ancora indeciso su quale tragitto scegliere per raggiungere la destinazione estiva, può prendere spunto dall’Atlante della ’Fondazione Italia Patria della Bellezza’ che – per questa estate o per un viaggio fuoristagione – propone 10 mete fuori dai circuiti turistici più noti selezionate tra oltre 500 realtà mappate nella raccolta presente sul sito della Fondazione e ideali per trascorrere qualche ora al riparo dmassa vacanziera. Partiamo dal Nord Italia dove il suggerimento è quello di visitare la ’Biblioteca Capitolare di Verona’ che sorge nella Cattedrale ed è considerata la più antica biblioteca al mondo ancora in attività. Da non perdere l’Horti dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia, la Sacra di San Michele, Sant’Ambrogio di Torino (nella foto) o il ’Poggiolo’, punto di ristoro e socialità nel Parco Storico e Naturale di Monte Sole, sull’Appennino bolognese.