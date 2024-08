Industria italiana autobus ex Bremenarini chiude la produzione a Bologna | dipendenti in sciopero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – La comunicazione ai sindacati della chiusura delladi(l’ex Bredamenarinibus) aè arrivata via Pec oggi intorno alle 13 in questo torrido venerdì di agosto, mentre la città piange (tra le polemiche) per la commemorazione della strage alla stazione di. Ai 77 lavoratori la comunicazione choc: "Trasferimento collettivo a Flumeri, in provincia di Avellino, a fare data dal 16 settembre". Le organizzazioni bolognesi hanno dichiaratoimmediato, i lavoratori sono in assemblea. "Il 24 luglio abbiamo fatto una richiesta di incontro urgente per farci spiegare il pianole. Al Mimit di fronte alla Regione ed alla Città Metropolitana avevano parlato di un rilancio delloe oggi ci comunicano l'intenzione di licenziare tutti gli impiegati nella