Il Colpo di Mezzanotte - Gonzalez bivio decisivo Gudmundsson è vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Firenze, 3 agosto 2024 - Comincia un weekend di pesanti riflessioni in casa viola. Siamo davvero vicini a unche influenzerà le sorti di tutto il mercato. Lunedì è atteso un faccia a facciatra i dirigenti viola e Nico, di rientro dalle vacanze dopo la vittoria della Copa America. Daniele Pradè vuole capire stimoli e motivazioni del 10 argentino, che per quello che si è capito cambierebbe volentieri aria. Un po' lo stesso pensiero di Rocco Commisso, deluso da alcuni comportamenti del calciatore nell'ultimo periodo. Il ds viola cercherà di capire se c'è modo di andare avanti insieme (Palladino non disdegnerebbe) opppure de da martedì dovrà cominciare la trattativa per la cessione. Con l'Atalanta, con la Juventus o con chi vorrà affondare il