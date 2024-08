Il centrodestra contro Daviddi | Un traditore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Quello diè uno degli episodi più gravi di tradimento della fiducia elettorale da quando siamo attivi in politica". Se in Unione Tresinaro Secchia il sindaco di Casalgrande si è fatto degli amici entrando in maggioranza col Pd, meglio non aspettarsi la stessa accoglienza dal fronte opposto. Il gruppodell’Unione spara a zeroil primo cittadino appena rieletto, attraverso una nota infuocata firmata da Giuseppe Pagliani, Fabio Ruini, Gianni Gravina ed Eliano Battistini. I fatti sono noti:è stato riconfermato a giugno col 65% dei voti degli elettori, sconfiggendo nettamente il Pd casalgrandese, peraltro già osteggiato nei 5 anni di amministrazione.