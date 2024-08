Forte scossa di terremoto colpisce la Calabria

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unadiha colpito lanella giornata del 1 agosto, con una magnitudo di 5.0. L’epicentro è stato individuato a Pietrapaola, in provincia di Cosenza. Il sisma, verificatosi alle 19:00, è stato avvertito in tutta la regione, fino alla Sicilia e alla Puglia, causando momenti di panico tra la popolazione. Latrema nella giornata del 1 agosto. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ilha avuto una profondità di circa 10 chilometri. Laprincipale è stata seguita da numerose repliche, alcune delle quali di intensità significativa, mantenendo alta la preoccupazione tra gli abitanti della zona., foto Ansa – VelvetMagAttimi di paura in seguito alladiche ha interessato il profondo sud Italia.