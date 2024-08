Firenze ragazzini in monopattino falciati da un’auto | in ospedale in codice rosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Lo scontro tra unelettrico eha provocato due feriti in. Si tratta di due giovanissimi di 14 e 16 anni, che sarebbero stati entrambi a bordo dello stesso mezzo. Mentre percorrevano via Rocca Tedalda c’è stato appunto lo scontro con l’auto. Accade all’angolo con via della Ripa. Siamo nella zona sud della città. Immediato l’allarme della gente della zona e dei passanti, che hanno chiamato il 118. Erano le 17.50 circa quando c’è stato l’intervento delle ambulanze, tra cui quella della Misericordia di Varlungo e della polizia municipale. Le condizioni dei due adolescenti sono apparse subito serie. Per questo sono stati trasferiti inall’di Careggi. Uno dei due, con un forte trauma cranico, è quello giudicato più grave. La polizia municipale ricostruisce adesso lo scontro per stabilire le responsabilità.