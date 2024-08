Errani Paolini-Muchova Noskova oggi in tv tennis doppio femminile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024)sfiderannoin occasione della semifinale del torneo dialledi, sulla terra battuta del Roland Garros. Le azzurre hanno mostrato un’unità d’intenti semplicemente straordinaria, dominando le britanniche Boulter/Watson ai quarti attraverso un vero e proprio dominio sia tattico che tecnico. La toscana non ha praticamente mai sofferto da fondocampo, mentre la romagnola ha palesato una volta di più la sua maestria nei pressi della rete. Le ceche, ottime singolariste e adattatesi bene in duo ai Giochi Olimpici, rappresentanto certamente due rivali di valore: la prima di puro tocco e la seconda di potenza da fondo, team ben assortito e difficile da affrontare. Sulla terra rossa, probabilmentefavorite per il passaggio del turnoma attenzione alle credibili avversarie.