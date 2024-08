Doppio scippo alla Ferrari | l’annuncio gela i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 2 agosto 2024) A Maranello e non solo sono rimasti letteralmente di sasso: annuncio inaspettato, dopo unone arriva un altro. Lo hanno corteggiato in tanti e nei modi più disparati, mafine Carlos Sainz ha deciso, come noto già da qualche giorno, di sposare il progetto della storica Williams. Correrà con il team britannico a partire dprossima stagione, con buona pace di quanti sarebbero stati disposti a fare carte false pur di avere un cavallo di razza come lui nella propria scuderia. Carlos Sainz ha annunciato nei giorni scorsi di voler sposare il progetto della Williams (LaPresse) – Ilveggente.