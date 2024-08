Cos’è la nostalgia neurale e perché fa bene al cervello grazie a Spotify

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 2 agosto 2024) È un riflesso condizionato naturale e sano, quello di far partire la playlist dicon la musica che ascoltavamo da adolescenti. Senza saperlo attiviamo quella che in gergo scientifico si chiama “”. Di cosa si tratta? Di quella serena beatitudine che proviamo quando ilelabora una musica che ci riporta al passato. Si tratta di un meccanismo non tanto di difesa, quanto di vera e propria ricostruzione (anche risanamento) quello a cui diamo vita cliccando play sulle canzoni che ci hanno accompagnate o accompagnati in preadolescenza, adolescenza e immediata post adolescenza. Un lasso di tempo compreso grosso modo tra i 10 e i 19 anni in cui la nostra personalità si forma anche attraverso la modellazione dei nostri gusti musicali.