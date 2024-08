Corriere dello Sport – Io al Milan? Fofana risponde sui social alla preghiera di Diaby

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2024-08-01 23:05:11 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Dopo la vittoria in amichevole contro il Real Madrid, in casaè tempo di tornare a pensare al calciomercato. La voce più insistente in ottica rossonera rimane quella che porterebbe all’arrivo di Youssouf. Voci che sono state alimentate da un siparietto suivuolealI due protagonisti sono stati proprio il centrocampista del Monaco e il suo grande amico Moussa. Quest’ultimo, passato recentemente dall’Aston Villa all’Al-Ittihad, ha scritto nei commenti di un post “Vieni alcampione” con qualche cuore.a qual commento ha risposto: “Se sei tu a chiederlo fratello mio”. Può essere una battuta, come un ennesimo indizio per il futuro del francese.