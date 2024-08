Convivere con gli orsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) A tutti i bimbi si insegna chi e' l'orsosiamo cresciuti con racconti che parlano di lui. Dopo l'odierna uccisione dell'orsa in Trentino voglio spendere poche parole. Fugatti e la sua giunta spadroneggiano a loro piacimento su questi animali selvatici. Sarei curiosa di sapere quante persone sono finite al pronto soccorso dopo essere state aggredite da. Secondo me zero. Vogliono sterminarli uno ad uno ed inventano scuse. La convivenza animali-uomo e' possibile rispettando le regole . Emi fermo qui per evitare brutte parole. Daniela Salomoni