Cina | mira a contributo del 40% di ALS a commercio estero entro 2030

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pechino, 02 ago – (Xinhua) – Lasi impegnera’ a garantire che la sua rete di aree di libero scambio (ALS) possa contribuire a circa il 40% deltotaleil, ha dichiarato oggi una funzionaria. Li Yongjie, vice rappresentante per ilinternazionale del ministero del, ha dichiarato in una conferenza stampa che il Paese espandera’ ulteriormente la sua rete di accordi di libero scambio ad alto standard, orientata a livello globale, per coprire un maggior numero di Paesi e regioni, promuovendo al contempo un’apertura piu’ ampia e riforme piu’ profonde. Finora laha firmato 22 accordi di libero scambio con 29 Paesi e regioni, che rappresentano un terzo del suo