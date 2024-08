Ciclista travolto e ucciso a Torino Aumentate del 50% le morti su strada in bici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Questa mattina, alle prime luci dell’alba, unnon ancora identificato è stato investito esulla provinciale 31 a Borgo Revel, frazione di Verolengo (), mentre viaggiava in direzione Chivasso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito alle spalle da un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia. L’impatto ha sbalzato iloltre le protezioni laterali della, causando un politrauma fatale. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, i soccorsi sono stati inutili. I carabinieri della compagnia di Chivasso stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Il conducente dell’auto, che si è fermato dopo l’incidente, è stato denunciato per omicidiole.