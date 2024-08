Casa Albergo guerra dei numeri | Lasciati per strada senz’acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo proteste, incontri in Prefettura e appelli, laè stata sgomberata. Dentro c’era ancora una quarantina di persone, senza minori. Già in serata, quando i locali di via Fogagnolo sono rimasti vuoti, è iniziata ladei. "Tutti ricollocati, con soluzioni che accompagnano le persone in percorsi stabili all’interno del perimetro normativo", assicura l’assessore ai Servizi sociali Roberta Pizzochera. "Fragiliin mezzo alla, coi sacchetti. Alcuni hanno dormito sul marciapiede, altri hanno trovato alternative di fortuna da amici", accusa l’Unione Inquilini, insieme a diversi esponenti della società civile. Lo sgombero è iniziato la mattina presto di mercoledì: alle 8 il tam tam aveva già fatto il giro della città.