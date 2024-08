Basket il Brasile conquista il primo successo alle Olimpiadi | Giappone ko 102-84

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ilsi sblocca, ma rischia comunque di essere troppo tardi. I verdeorono la prima vittoria nel torneo olimpico di pallacanestro battendo per 102-84 il, che ha dato tutto e anche di più per provare a contenere gli avversari come già aveva fatto vedere contro i padroni di casa della Francia. Sudamericani che, con questa vittoria frutto di un irreale 17/28 da tre punti, hanno delle residue speranze di poter essere ripescati come due delle migliori terze ai quarti di finale mentre gli asiatici, senza la stella Rui Hachimura, salutano il torneo a cinque cerchi. Miglior realizzatore Bruno Caboclo con 33 punti e 17 rimbalzi, dall’altra parte brillano Josh Hawkinson (26+10) e Yuki Kawamura (21). Ilprova a partire forte, con un 7-2 di parziale nei primi due minuti, ma i verdeoro rispondono con un controbreak di 0-10 con cinque punti di Caboclo.