Angela Carini appende i guantoni al chiodo dopo le polemiche Ciao boxe

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Non me la sono più sentita di combatteremeno di un minuto. Ho preso un colpo al naso e ho perso l'equilibrio, non respiravo e quindi ho detto basta". A spiegarlo, in un'intervista a La Stampa, è, la 25enne pugile azzurra che ieri ha abbandonato46 secondi il match olimpico contro l'algerina Imane Khelif, al centro delleper la sua ammissione in gara nonostante livelli di testosterone molto alti. "Ho voluto salire sul ring. Pensavo a mio padre, che per me è un esempio di vita, e agli sforzi che ho fatto per essere qui. Questa per me era la mia Olimpiade e volevo percorrere l'ultimo chilometro", racconta. "Mio padre e Dio hanno scelto questo percorso, per quanto mi riguarda rispetto tutte le avversarie", dice, che sull'algerina spiega: "Non sono nessuno per poter giudicare. Non sono nessuno per prendere una decisione.