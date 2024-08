Anche luglio è trascorso lasciando poco pescato nella rete del Governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ieri è stata voltata la pagina del calendario che riguarda. Oggi si possono percepire con chiarezza, dal loro atteggiamento più o meno corrucciato, quanti siano quelli in procinto di partire e quanti altri non partiranno del tutto. Certo è che la temperatura, non solo quella atmosferica, maquella politica, sociale e delle altre forme del vivere insieme, è sui valori massimi del termometro. Un tempo non lontano si coglievano, soprattutto in periodi come quelli attuali, situazioni di ammirevole compromesso. Era quando il marito della famigliola tipo la portava in vacanza, che poteva essereil solo trasferirsi nell’abitazione di campagna dove uno dei coniugi era nato e cresciuto. Ritornando subito dopo in città, al lavoro, fino al successivo sabato pomeriggio. Quindi il capofamiglia sarebbe tornato per stare insieme ai suoi solo per la giornata di domenica.