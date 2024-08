Alex Britti viaggio fra i successi | Racconto gli ’Uomini’ di oggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Sarà untra i mieivestiti in modo semplice".dà appuntamento alle 21 di domani quando il suo tour farà tappa all’arena Beniamino Gigli di Porto Recanati. "Proporrò – aggiunge – una scaletta con pezzi suonati con basso, chitarra, batteria, tastiere e cori"., qual è la linea guida dei suoi concerti? "È un’esperienza unica suonare dal vivo, percepire l’energia del pubblico, farlo cantare, coinvolgerlo condividendo la mia musica". Come sarà strutturato il live? "Ci saranno differenti momenti, da quelli più rock a quelli più blues. Sarà uno spettacolo molto speciale, un bel mix pieno di sfumature diverse e anche l’occasione per presentare live il mio ultimo brano Uomini". Quali sono le canzoni che non può non fare? "Ce ne sono diverse, pensosono io, Settemila caffè, La vasca e altre ancora".