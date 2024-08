Al Bano star delle Olimpiadi | selfie con Snoop Dogg e poi fa cantare tutti con Felicità | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Aldi Parigi 2024. Sul tatami del judo, nella giornata che ha visto Alice Bellandi vince l’oro, spunta il cantante pugliese che regala al pubblico un’esibizione sulle note di. Il fuori programma sorprende anche i telecronisti di Eurosport che faticano a inquadrare la situazione. Poi, si rendono conto che davvero c’è Alalle: “è lui, non ci credo“. È lui! E lo conferma anche unconche diventa virale. Fatichi una vita, getti un’adolescenza per un judogi, porti allo stremo ogni fibra muscolare e derubi ogni tuo istinto della propria naturale pulsione, per poter ascoltare dal vivo un concerto di un festante Al. #Paris2024 #Judo pic.twitter.com/m3DIt2PxYD — Leonardo (@Leonardo44447) August 1, 2024 L'articolo Alcone poi facon “CalcioWeb.