Vela Nicolò Renna resta in top10 e si qualifica per la Medal Series nel windsurf alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Giornata positiva a Marsiglia per i colori azzurri nel(classe iQFoil) maschile, conche ha raggiunto l’obiettivo primario della settimanandosi per ladi domani endo dunque in lizza per il podio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi sono state completate tre prove (2 Course, 1 Slalom), che hanno completato il quadro dell’Openingdopo 13 regate di flotta. Il rappresentante italiano è riuscito a salire di colpi dopo un paio di giornate altalenanti, vincendo la prima prova odierna e raccogliendo altri due buoni piazzamenti (9-4) che gli hanno consentito di attestarsi al sesto posto della classifica generale con 73 punti netti.