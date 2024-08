Ultime Notizie Roma del 01-08-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo in Ucraina il giornalista americano del Wall Street Journal Evans Djokovic condannato in Russia 16 anni per spionaggio dovrebbe ritornare negli Stati Uniti nell’ambito di uno scambio di prigionieri secondo quanto riporta Fox News che ci tenevo regional musica afferma che l’Ucraina ha perso oltre 70000 uomini a luglio Mentre dall’Olanda sono arrivati a chi ha i primi caccia f-16 con cui sono stati effettuati i primi voli con missioni di difesa aerea Tagliani afferma che la Russia sta avanzando in maniera significativa è una fase di stallo Mosca intanto avviato la terza fase delle esercitazioni nucleari il Medio Oriente sono iniziati stamattina terranno i funerali uffici Disneyland ucciso nella capitale iraniana da un razzo missilistico attribuito Israele l’iran prepara la ...